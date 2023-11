I Samsung Galaxy S21 compiono un nuovo passo verso il rilascio della One UI 6.0 con Android 14 proprio oggi 16 novembre. Non si tratta, purtroppo, del passaggio definitivo che include il rilascio stabile ma solo della quarta beta dello stesso pacchetto software in prima distribuzione al momento di questa pubblicazione. Vale comunque la pena soffermarsi su quanto proposto dagli sviluppatori, anche in vista di un aggiornamento pronto per tutti a livello globale.

L’aggiornamento beta One UI 6.0 per i Samsung Galaxy S21 è arrivato alla sua quarta beta. La distribuzione è partita in Sud Corea in queste ore con il firmware siglato come il ZWK5 ma, molto probabilmente, raggiungerà presto anche tutti gli altri paesi al mondo in cui è disponibile il programma sperimentale. Il changelog del rilascio non include grossi dettagli. Si parla esclusivamente di correzione di bug generali e di una maggiore stabilità del sistema. Oltre ciò, sappiamo comunque che il pacchetto prevede anche la patch di sicurezza più recente del produttore asiatico, quella relativa al mese di novembre. Quest’ultima include la correzione di ben 65 vulnerabilità riscontrate sia nel sistema operativo Android dagli esperti Google che nell’interfaccia One Ui da parte del team Samsung.

Secondo una road map rivelatasi purtroppo troppo ottimistica per altri dispositivi più recenti, il Samsung Galaxy S21 avrebbe dovuto ricevere l’aggiornamento stabile One UI 6.0 già il prossimo 20 novembre. Tuttavia, non essendo stata rispettata la time line per device in prima linea come il Samsung Galaxy S22 (che doveva essere attualizzato già ieri 15 novembre), è davvero difficile pensare che per il telefono ancora più datato le cose possano andare in un’altra direzione, con il rilascio puntuale nella data appena indicata.

Per quanto i Samsung Galaxy S21 possano non essere aggiornati alla versione stabile della One UI 6.0 il prossimo 20 novembre, per lo stesso prezioso update software i tempi potrebbero non essere così dilatati. Entro la fine di novembre, o al massimo inizio dicembre, il rilascio potrebbe concretizzarsi per la gioia di tutti i possessori dei dispositivi top di gamma di due anni fa.

