I prossimi iPhone 16 non dovrebbero scontrarsi con i problemi di surriscaldamento che hanno invece caratterizzato gli iPhone 15 (in particolare i modelli Pro). Delle anomalie relative a temperature fin troppo elevate degli ultimi melafonini si è occupata Apple, a causa delle numerose lamentele degli utenti dopo l’acquisto dei modelli 2023. Con un update software, le difficoltà sono state superate ma per la prossima generazione di prodotti di punta in arrivo di certo a settembre 2024 le prospettive sono ben diverse.

Riavvolgiamo il nastro della vicenda relativa al surriscaldamento degli iPhone 15 per capire cosa potrebbe avvenire nell’immediato futuro. Le temperature troppo elevate dei melafonini sono state registrate da tanti utenti ai primi utilizzi dei telefoni. Non potendo più intervenire lato hardware, Apple ha introdotto un ulteriore aggiornamento siglato come il firmware iOS 17.0.3. Quest’ultimo è intervenuto sull’ottimizzazione dei nuovi telefoni per un raffreddamento più rapido dei device.

Secondo quanto riportato dall’informatore Kosutami (la cui dichiarazione è a fine articolo), Apple sarebbe in procinto di evitare il problema del surriscaldamento dei futuri iPhone 16 a monte. L’azienda di Cupertino sarebbe pronta a passare a un dissipatore di calore in grafene e, contemporaneamente, anche ad una custodia per la batteria in metallo: entrambe le scelte garantirebbero un migliore trasferimento di calore.

Per quale motivo si propenderebbe per l’utilizzo del grafene per i prossimi iPhone 16? Il materiale specifico risulta essere un ottimo dissipatore di calore. Il perché di questa sua proprietà è presto detto: la sua conduttività termica è ben dieci volte maggiore del rame. Visto che, come tutti sapranno, qualsiasi iPhone non ha una ventola, proprio il calore deve essere dissipato attraverso il fenomeno del trasferimento passivo delle temperature elevate. Il contatto tra materiali diversi (ein futuro forse anche del grafene) contribuisce a spostare proprio il calore dalle componenti del telefono verso l’esterno. Siamo molto distanti dal prossimo lancio della nuova serie di melafonini: dovremo solo attendere nuove conferme di questa anticipazione nei prossimi mesi.

