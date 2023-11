Tutto da rivedere o quasi per quanto riguarda la tabella di marcia della distribuzione dell’aggiornamento One UI 6.0. La settimana corrente era partita con una strepitosa notizia, quella della time line esatta per l’avvio del download sui Samsung Galaxy supportati del prezioso update che si accompagna ad Android 14. La fonte ufficiale della notizia, ossia un referente Samsung Members, aveva fatto credere che gli appuntamenti stabiliti sarebbero stati poi quelli reali. Possiamo dire ora con cognizione di causa che così non è.

Già martedì scorso 14 novembre, sarebbe dovuto toccare ai Galaxy Fold 5 e Flip 5 iniziare a ricevere proprio la One UI 6.0 con Android 14 e non più tardi di ieri 15 novembre sarebbe dovuto toccare a tutti i Samsung Galaxy S22 fare il grande passo. Nulla da fare, tuttavia: quanto riportato nella tabella ufficiale pure presente sul forum Samsung Members non è stato rispettato finora.

Visti i precedenti, possiamo senz’altro considerare sballati i tempi di rilascio riportati dall’esperto Samsung, nel forum di supporto ufficiale del sito tedesco del produttore. Tanto più perché, ad un nuovo controllo del post in cui si parlava delle date del download dell’aggiornamento così importante, apprendiamo che il contenuto è stato del tutto rimosso. Non è la prima volta che proprio Samsung Germania si rende protagonista di anticipazioni software poi rivelatesi non veritiere. Possiamo dunque ritenere anche che in quest’ultima occasione, la pubblicazione del thread relativo alla time line di update sia stata un’iniziativa avventata, semmai riconducibile ad un solo esperto della community e non realmente autorizzata.

Tutti da rivedere dunque i tempi di aggiornamento? La lunga fase di sperimentazione della One UI 6.0 è decisamente a buon punto. I tempi di update per la versione stabile potrebbero essere comunque brevi. Durante questo mese di novembre qualcosa dovrebbe comunque muoversi per tanti dispositivi, a partire dai già citati Samsung GAlaxy S22 e Galaxy Z Fold 5 e Flip 5.

