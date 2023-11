Nome: Nicholas e William

Cognome: Lapresa

Anno di nascita: 1999

Città: Bologna

Piattaforme: Instagram, YouTube, TikTok

Categoria: Content creator

Chi sono i Lapresa Twins

I Gemelli Lapresa, noti anche come Lapresa Twins, sono due influencer e tiktoker nati a Bologna il 12 marzo 1999. Si chiamano Nicholas e William e sono diventati famosi per i loro video divertenti e ironici, in cui si cimentano in sfide alimentari, raccontano episodi della loro vita e parlano di cultura e attualità.

I Gemelli Lapresa hanno creato il loro canale YouTube nel 2016, con il video La Nostra Prima Volta . Da allora hanno raggiunto oltre 800 mila iscritti su YouTube e oltre 7 milioni di follower su TikTok, diventando uno dei personaggi più amati e seguiti della rete.

William ha sempre amato il calcio e ha difeso i colori di Granarolo San Lazzaro e Mezzolara. La sua squadra del cuore è la Roma e il suo eroe è Francesco Totti. Nicholas, invece, è appassionato di musica rock e ascolta spesso i Guns N’ Roses. William ha frequentato l’ Istituto Superiore M. Malpighi, mentre Nicholas l’OPSCT Aldrovandi Rubbiani, dove però non è riuscito a superare la terza superiore. I loro genitori, Angelo ed Elisa, si sono separati quando erano ancora piccoli.

I Lapresa Twins hanno partecipato al tour di Fanta con altri famosi influencer come Eleonora Olivieri, Alessandro Montesi e ILVOSTROCARODEXTER. Si sono fatti vedere anche a UnoMattina in Famiglia su Rai 1.

Vita privata e La Caserma

Per quanto riguarda le vite private, William ha avuto una lunga relazione con Virginia Montemaggi e una breve relazione con Eleonora Olivieri. Della vita privata e delle relazioni di Nicholas non si hanno notizie.

Nel 2021 sono entrati a far parte de La Caserma, il reality show di Rai 2 per rompere con le loro abitudini e sfidarsi.

