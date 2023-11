Troppo spesso, sui social, girano post su persone venute a mancare prima del tempo, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 15 novembre con Giulia Cecchettin morta. La ragazza è scomparsa da quattro giorni, dopo essere stata vista con il suo ex fidanzato. Inevitabilmente, più passano le ore e più cresce l’apprensione per le sue sorti, considerando anche lo storico recente di casi simili. Allo stesso tempo, però, nel pieno rispetto della famiglia della ragazza e di tutti coloro che stanno vivendo giorni di angoscia in attesa di notizie ufficiali, occorre fare molta attenzione a quello che si ricondivide sui social.

Fermiamo le voci su Giulia Cecchettin morta: ancora nessunanotizia ufficiale oggi in Italia

Un approccio che ho avuto modo di suggerire anche nei giorni scorsi, quando soprattutto su Facebook qualcuno ha alimentato le voci su Tina Cipollari di “Uomini e donne” passata a miglior vita. Se in quel caso abbiamo parlato di bufala vera e propria, oggi bisogna adottare un approccio più prudente. Purtroppo le ricerche, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non hanno ancora sortito alcun effetto e la giovane coppia continua ad essere cercata dalle Forze dell’Ordine. Nonostante soprattutto la famiglia di lei si sia prodigata sui social nel diffondere foto per agevolare eventuali avvistamenti.

In attesa dei riscontri sul DNA, in merito ad alcune tracce di sangue ritrovate a circa 3 km di distanza dall’ultimo avvistamento dei due ragazzi, è inevitabile che si prenda in considerazione qualsiasi ipotesi. Le speranze non sono ancora pari a zero, ma occorre accelerare le ricerche per dare una risposta a tutti. Fondamentale anche non ricondividere post non verificati, in quanto questo potrebbe far calare l’attenzione delle persone in merito a possibili avvistamenti.

Dunque, smettiamola oggi di alimentare rumors in merito a Giulia Cecchettin morta senza prove concrete tra le mani.

