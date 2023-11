Purtroppo oggi 15 novembre la One UI 6.0 non sta raggiungendo il Samsung Galaxy S22 nella sua versione stabile. Piuttosto, una nuova beta è in distribuzione per l’ex top di gamma, ma niente firmware definitivo come suggerito (per vie ufficiali) solo un paio di giorni orsono.

Cerchiamo di capire cosa bolle in pentola per l’ex top di gamma? Il Samsung Galaxy S22, secondo quanto riportato sul forum Samsung Members Germania solo lunedì scorso avrebbe dovuto ricevere l’aggiornamento One UI 6.0 (insieme con Android 14) proprio oggi mercoledì 15 novembre. Una grande fumata nera è invece apparsa all’orizzonte. Nessun update stabile, semmai solo la quarta beta del programma sperimentale sviluppato proprio per il Samsung Galaxy S22.

La beta One UI 6.0 su Samsung Galaxy S22 riceve la sua quarta beta appena citata a partire dalla Corea del Sud, paese natale del produttore. In particolare, la distribuzione riguarda il firmware siglato come il ZWK7. Le note degli sviluppatori parlano di update pensato solo per garantire maggiore stabilità al nuovo aggiornamento a bordo dei top di gamma del 2022. Nessun riferimento, al contrario, viene destinato agli eventuali errori corretti dagli esperti. Per essere precisi, piuttosto, l’update include solo la patch di sicurezza di novembre con il superamento di determinate falle scovate dagli esperti.

Visto il falso allarme dell’aggiornamento stabile che sarebbe dovuto comparire in queste ore, cosa possiamo ipotizzare per l’update concreto del Samsung Galaxy S22 d’ora in poi? La time line fornita da Samsung Members Germania potrebbe non essere poi così sbagliata. La quarta beta, in effetti, potrebbe essere l’ultimo dei rilasci sperimentali: a seguire, anche solo nei prossimi giorni, giungerebbe proprio l’adeguamento definitivo e dunque sarà il caso di stare in guardia per eventuali notifiche di download in arrivo sul proprio telefono.

