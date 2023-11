Giunge alla nostra attenzione un nuovo rumor relativo alla prossima ammiraglia Samsung Galaxy S24 e questo ha a che fare con il social network delle immagini per antonomasia, ossia Instagram. Il produttore asiatico ha pensato ad una funzione che faciliterà molto la pubblicazione di nuovi contenuti agli utenti registrati alla piattaforma.

Non sarebbe la prima volta che Samsung pensa all’utilizzo social dei suoi prodotti di punta. Già in un passato poi non così recente, il Galaxy S10 aveva ricevuto una funzione specifica per acquisire direttamente foto e video dall’app fotocamera nativa del telefono, da caricare poi direttamente nelle Instagram Stories. Quanto in ballo per il prossimo Samsung Galaxy S24 sarebbe un ulteriore passo in avanti, decisamente utile. Si parla in effetti dell’integrazione della fotocamera di Instagram nella schermata di blocco del telefono. Senza alcuno sforzo insomma, gli utenti potrebbero essere in grado di accedere alla modalità di scatto senza sbloccare il telefono.

La succulenta anticipazione proviene dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi che ha scovato il riferimento all’opzione all’interno delle funzionalità nell’app Instagram per Android. Saranno gli utenti a scegliere di attivare o meno questa possibilità. Dalle Impostazioni del telefono, si potrà dunque scegliere di usufruire della scorciatoia dalla schermata di blocco oppure no e potrebbe darsi pure che, al momento dell’installazione dell’app social sul telefono, una notifica avverta della possibilità di usufruire di questa novità.

Quella appena indicata non sarà di certo l’unica novità software prevista per il Samsung Galaxy S24. Molto si sta parlando del prossimo top di gamma come di primo smartphone con l’intelligenza artificiale integrata. Proprio grazie all’IA, i possessori del telefono godranno di moltissime funzioni avanzate: quella appena annunciata riguarda la traduzione delle telefonate in tempo reale, quando si parla con chiunque non parli la nostra lingua.

#Instagram is working on letting #Samsung #GalaxyS24 users add the shortcut for the Instagram Camera to the lock screen 👀 pic.twitter.com/vlG2uucXn0 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 15, 2023