Il Realme GT 5 Pro è un ammiraglia alimentata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 ed è in attesa di diventare ufficiale in questo mese di novembre. Malgrado il produttore cinese abbia confermato il debutto nel mese in corso, la data di lancio resta ancora vaga. Intanto, l’azienda ha pubblicato un poster su Weibo confermando le caratteristiche principali dello smartphone di punta, in particolare ha rivelato che il telefono sarà dotato di un sensore per fotocamera principale Sony Lytia.

Si vocifera che sia il Realme GT 5 Pro sia il OnePlus 12 avranno la stessa fotocamera principale. Anche se il sensore specifico della fotocamera a bordo del GT 5 Pro ancora non è stato rivelato, è probabile che possa trattarsi del LYT-808 da 50MP con la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), visto già a bordo del OnePlus 12. Anche se il Realme dovesse presentare lo stesso sensore della fotocamera principale del OnePlus 12, quest’ultimo offrirà un’esperienza fotografica migliore dato che dovrebbe essere dotato di un obiettivo ultra-wide IMX581 da 48MP e di un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64MP con zoom ottico 3x. D’altro canto, la configurazione della fotocamera posteriore del Realme GT 5 Pro dovrebbe essere dotata di un obiettivo ultra-wide IMX355 da 8MP e di un teleobiettivo periscopico IMX890 da 50MP con zoom ottico 2,7x. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere dotati di una fotocamera frontale da 32MP.

Quanto alle altre specifiche, il Realme GT 5 Pro include un display OLED 1.5K da 6,78 pollici con bordi curvi e refresh rate a 144Hz , processore fino a 16GB di RAM LPDDR5x e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0, e una grande batteria da 5400mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 100W e wireless da 50W. Lato software, il device eseguirà il sistema operativo Android 14 basato su Realme UI 5. Ritornando ai tempi di lancio, è plausibile che il Realme GT 5 Pro possa fare il suo debutto in seguito all’uscita degli smartphone della serie Honor 100, Oppo Reno 11 e della serie Red Magic 9 Pro; l’annuncio, dunque, è previsto nell’ultima settimana di novembre.

