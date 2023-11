È tempo di sconti folli su Amazon; qualora foste propensi ad acquistare un nuovo smartphone Android, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’imperdibile best buy del giorno che riguarda il Motorola Razr 40. Il pieghevole lo troverete in super sconto del 29% al prezzo di 639 euro (invece di 899,90 euro di listino), nelle opzioni di colore Sage Green e Summer Lilac, e con 256GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Motorola Razr 40 misura 88.2x74x15.8mm – 170.8x74x7.4mm per 189gr. di peso; è dotato di un ottimo display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con una risoluzione FHD+ di 1080 x 2640pixel, 1B colors, tecnologia HDR10+, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e 1400 nits (picco). Mentre il display esterno è un OLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368pixel. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1 (4nm), abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di storage interno UFS 2.2, e grafica Adreno 644. Per quanto riguarda l’autonomia, il pieghevole integra una batteria da 4200mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 30W e ricarica wireless da 5W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Motorola Razr 40 dispone sul retro di un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 64MP (con apertura f/1.7, flash LED e registrazioni video in 4K UHD) e un ultra-grandangolare da 13MP (f/2.2); frontalmente, la fotocamera selfie interna è da 32MP (f/2.4). Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia utente My UX.

