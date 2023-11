I Guns N’ Roses sono stati accusati di molestie sessuali e violazione del copyright da parte di Katarina Benzova, fotografa freelance che ha seguito la band dal 2010 al 2022 per un totale di 364 concerti.

I Guns N’ Roses accusati di molestie sessuali

Come riporta NME, la denuncia è stata depositata da Katarina Benzova sabato 11 novembre. La fotografa punta il dito soprattutto contro Fernando Lebeis, manager di Axl Rose e soci.

Secondo la Benzova, Lebeis – che ha preso l’incarico della band nel 2016 – avrebbe mosso contro di lei avance sessuali in più occasioni, approcci che la fotografa avrebbe ripetutamente rifiutato e che avrebbero fatto infuriare il manager. Per questo Lebeis avrebbe reagito con insulti, “scherno, commenti umilianti, bullismo e bugie”. In più, in poco tempo la Benzova si sarebbe visto lo stipendio notevolmente abbassato fino all’ottobre 2022, quando Lebeis interruppe il rapporto lavorativo.

Ancora, la fotografa ha accusato la band di aver utilizzato alcuni suoi scatti “attraverso la riproduzione, l’esposizione pubblica, la distribuzione, la creazione di opere derivate e trattenendo le fotografie per licenze e vendita a pubblicazioni di terzi dopo la cessazione di qualsiasi diritto di proprietà”, il tutto senza averne diritto.

La replica dei Guns N’ Roses

La band ha replicato alle accuse di Katarina Benzova attraverso le pagine di Loudwire. I Guns N’ Roses respingono tali accuse e sostengono che la fotografa sarebbe “stata pagata e trattata straordinariamente bene”.

Per la band, la Benzova “ha tentato di rivendicare la proprietà delle foto” solamente “dopo che i suoi servizi sono stati interrotti nel 2022”. Dunque quella della fotografa sarebbe solo una risposta “dopo che la band ha avviato una causa contro la signora Benzova per aver falsamente affermato la proprietà delle foto”. Le accuse, quindi, “sono categoricamente e inequivocabilmente false“.

Continua a leggere su optimagazine.com