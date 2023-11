Non arrivano indicazioni particolarmente incoraggianti, in queste ore, per gli utenti intenzionati ad acquistare da subito un Samsung Galaxy S24 qui in Italia, grazie anche alle funzionalità AI che dovremmo toccare con mano da subito, sin dal momento del lancio del prodotto sul mercato. Per quale motivo esordiamo in questo modo? Secondo i rumors di oggi 15 novembre, ci sarebbe un altro motivo per essere un tantino delusi in vista della presentazione della serie, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, quando abbiamo parlato di un design che rischia di non mostrarci chissà quali novità rispetto a quanto osservato poco meno di un anno fa con il Samsung Galaxy S23.

Primi riscontri sul Samsung Galaxy S24 e sulle funzionalità AI inizialmente previste in giro per il mondo

A prescindere da quali saranno le migliorie concepite con il Samsung Galaxy S24 sul versante AI, al momento dell’esordio dei dispositivi sul mercato, è importante focalizzarsi sulle lingue supportate. Secondo quanto riportato oggi da SamMobile, più in particolare, ad oggi è previsto che la nuova Galaxy AI possa essere alimentata da Gauss, il modello di AI generativo di Samsung. Tuttavia, il discorso delle lingue circoscrive non poco i discorsi che possiamo fare, almeno per quanto concerne il periodo immediatamente successivo alla presentazione dei modelli.

Per farvela breve, nel corso di un recente evento del colosso coreano è stato annunciato che Gauss andrà a supportare inglese, francese, spagnolo, cinese, coreano e giapponese e che anche le funzionalità AI del nuovo Samsung Galaxy S24 dovrebbero andare in questa direzione. Allo stato attuale, è impossibile prevedere quando il discorso verrà esteso ad altre lingue, compresa la nostra. Motivo per il quale, tutti dovranno procedere con l’eventuale acquisto del prodotto in piena consapevolezza qui in Italia.

Vedremo se ci saranno ulteriori colpi di scena sul Samsung Galaxy S24 e sulle funzionalità AI al momento della presentazione della serie.