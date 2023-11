Nome: Charlie Grace

Cognome: D’Amelio

Anno di nascita: 2004

Città: Norwalk (Usa)

Piattaforme: TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Charli D’Amelio

Charli D’Amelio è una ballerina e tiktoker nata a Norwalk, nel Connecticut, nel 2004. È la prima e la più seguita utente di TikTok al mondo, con oltre 120 milioni di follower. Ha iniziato a pubblicare i suoi video nel 2019, diventando famosa per le sue coreografie di canzoni popolari e per i video di lip syncing. Tra i suoi video più noti c’è quello in cui balla il Renegade, una danza creata da Jalaiah Harmon.

Ha iniziato a ballare all’età di tre anni e ha partecipato a diverse competizioni nazionali e internazionali. Ha anche frequentato il Sarah Lawrence College di New York, dove ha avuto come insegnante Marguerite Yourcenar.

Charli D’Amelio ha anche partecipato a programmi televisivi, come il SuperBowl nel 2020 dove ha ballato per TikTok durante l’halftime show di Jennifer Lopez. Ha prestato la sua voce al personaggio di Tinker nel film d’animazione StarDog And TurboCat. Ha scritto un libro, intitolato Semplicemente Charli, Sogna In Grande Ma Resta Chi Sei! in cui racconta la sua storia e il suo rapporto con il web. Ha anche lanciato una linea di trucco, chiamata Morphe 2, e una collezione di smalti, chiamata Orosa Beauty.

Vita privata

Charli D’Amelio è molto riservata sulla sua vita privata e non si conosce la sua situazione sentimentale.

Si sa soltanto che ha avuto una relazione con Chase Hudson, noto come Lil Huddy, un altro tiktoker famoso, ma si sono lasciati nel 2020. Ha anche sofferto di un disturbo alimentare causato da diversi insulti ricevuti sui social, che l’ha portata ad avere un rapporto malato ed ossessivo con il cibo.

Più volte, infatti, Charli D’Amelio ha denunciato un continuo body shaming nei suoi confronti.

