Se state cercando un’offerta interessante per acquistare l’iPhone 14, non potete lasciarvi scappare ciò che propone quest’oggi Amazon per quanto riguarda la variante azzurra da 128GB. Ritroviamo infatti uno sconto di rilievo che potrebbe far gola a molti utenti ancora indecisi sul da farsi. Sappiamo come ormai da mesi sia possibile acquistare uno dei modelli appartenenti alla famiglia di iPhone 15, ma può essere ancora consigliabile puntare sul modello precedente, soprattutto al prezzo che nella giornata odierna ritroviamo su Amazon.

Si respira aria di Black Friday 2023 anche per iPhone 14: attenzione al nuovo prezzo Amazon oggi

Altra grossa offerta, insomma, dopo quella della scorsa settimana. Approfondendo la questione si può notare come questo iPhone 14 azzurro da 128GB di memoria interna possa contare su uno sconto del 14% applicato sul prezzo precedente di 879 euro. Ciò significa che il costo finale risulta essere di 749 euro. Un bel risparmio da tenere sicuramente in considerazione e l’offerta è così allettante che le scorte a disposizione sono quasi terminate su Amazon.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Bisogna quindi affrettare i tempi d’acquisto se si vuole approfittare di questo sconto per quanto riguarda l’iPhone 14 azzurro da 128GB di memoria interna. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo dispositivo Apple arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto da non sottovalutare è che si avrà modo di poter pagare anche a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di offerta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 14 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Non manca chiaramente la connettività 5G. Si può contare poi su un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, con modalità Azione, per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria dura tutto il giorno con fino a 20 ore di riproduzione video.