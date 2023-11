Su Amazon continua a calare il prezzo del Samsung Galaxy S22, dispositivo dello scorso anno che ormai ha da tempo abbassato le pretese economiche, visto anche l’arrivo sul mercato del suo successore. Può però essere un dispositivo ancora piuttosto interessante viste le sue specifiche tecniche e con questo costo può far gola davvero a molti utenti. Approfondendo ciò che propone quest’oggi Amazon si può notare come il prezzo finale del Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna sia di 549,99 euro.

Nuovo rilancio interessante per il Samsung Galaxy S22: focus sul prezzo Amazon aggiornato

Non solo questione software, dunque, dopo i riscontri dei giorni scorsi. L’offerta è davvero molto interessante e non è un caso di come le scorte a disposizione stiano per terminare, quindi ci sono poche unità da poter ancora acquistare su Amazon. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S22 arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto interessante è poter contare sul pagamento a rate grazie a Cofidis. Una soluzione interessante per coloro che non hanno la possibilità di sborsare l’intera cifra in un’unica volta, ma non vogliono comunque rinunciare ad un’offerta di questo tipo.

La stessa Amazon consiglia tale acquisto ponendo il Samsung Galaxy S22 tra gli Amazon’s choice di giornata. Può essere a questo punto interessante ricordare quali sono le specifiche tecniche di questo top di gamma di stampo Samsung. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus. Dal punto di vista hardware questo Samsung Galaxy S22 può contare sul processore Exynos 2200 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Un dispositivo potente che ha tra i suoi punti di forza anche il comparto fotografico, vista la presenza di tre sensori principali da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore spazio ad un sensore da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh.

