Giungono proprio in queste ore alcune segnalazioni interessanti che riguardano gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23. Tutto ruota attorno al nuovo aggiornamento di novembre, che in linea puramente teorica dovrebbe risultare disponibile qui in Europe ed in India solo per chi ancora non ha ricevuto l’upgrade con Android 14 e la nuova interfaccia One UI 6.0. Insomma, nulla a che vedere con le mancanze e coi difetti del recente pacchetto software, che abbiamo provato a trattare anche sulle nostre pagine negli ultimi tempi con approfondimenti dedicati. Vediamo quanto emerso fino a stamane.

Altri passi in avanti per il Samsung Galaxy S23 con l’aggiornamento di novembre: cosa dobbiamo aspettarci

Sostanzialmente, migliora ancora il Samsung Galaxy S23 attraverso il rilascio del nuovo aggiornamento di novembre. Al contempo, però, secondo SamMobile il nuovo upgrade descritto oggi risulterà disponibile solo per coloro che in India ed Europa ancora non hanno toccato con mano Android 14. Un approccio singolare da parte del produttore coreano, che ha un senso ma che al contempo dovrà essere valutato a breve termine, in quanto tutti potrebbero imbattersi nel firmware che ha il compito in primo luogo di risolvere diversi problemi di sicurezza.

Già, perché provando a scendere maggiormente in dettagli si scopre che l’aggiornamento di novembre potrebbe tornare molto utile a tutti i possessori del device. Se non altro, perché dovrebbe aiutarci ad archiviare in modo definitivo ben 65 problemi di sicurezza registrati in queste settimane coi Samsung Galaxy S23. Dunque, parliamo di una patch dal peso appena superiore ai 300 MB che non porta con sé nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni.

Staremo a vedere se ci saranno o meno colpi di scena per i Samsung Galaxy S23 in commercio qui in Italia. A voi come va il device dopo Android 14?

Continua a leggere su optimagazine.com