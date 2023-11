A circa due mesi dal rilascio dei nuovi Samsung Galaxy S24, assistiamo ad una pioggia di anticipazioni sui prossimi top di gamma. Quelle di oggi sono offerte da un informatore noto a tutti come Sonny Dickson su X (ex Twitter). In particolare, il focus è sul design delle ammiraglie Samsung Galaxy S24 e S24 Plus, considerando che sono state pubblicate delle immagini relative alle cover posteriori dei dispositivi.

Che aspetto avrà il Samsung Galaxy S24? Se le ultime anticipazioni danno per scontato il design del Samsung Galaxy S24 Ultra particolarmente squadrato, lo stesso non si può certo dire del modello standard con bordi curvi. La medesima scelta riguarda il Samsung Galaxy S24 Plus, praticamente identico e solo dalle dimensioni maggiori. Dalle cover posteriori apprendiamo naturalmente del triplo sensore per la fotocamera principale, e ben poco in più. In pratica, il retro dei due dispositivi sarebbe lo stesso delle attuali ammiraglie S23 e S23 Plus, quasi identico anche nelle dimensioni pari a 158,5 x 75,9 x 7,75 mm per la variante Plus e uguali a 147,0 x 70,5 x 7,6 mm per l’esemplare standard.

In riferimento al materiale previsto per i Samsung Galaxy S24 e S24 Plus, le immagini odierne ci dicono ben poco (vista la verniciatura bianca). L’impiego dell’alluminio potrebbe riguardare solo il Samsung Galaxy S24 Ultra e non i dispositivi dal prezzo inferiore. A discapito di questa scelta premium, il produttore potrebbe comunque introdurre nuove colorazioni per i telefoni della nuova serie.

Quando saranno lanciati i prossimi Samsung Galaxy S24? Le indiscrezioni puntano tutte su un evento dedicato alla serie top di gamma il prossimo 17 gennaio. Dovrebbe trattarsi di un evento Unpacked dal vivo di scena negli Stati Uniti, a San Francisco. Manca ancora la certezza assoluta dell’appuntamento hi-tech e questa non arriverà prima di metà dicembre o oltre.

