Di recente, Google ha lanciato i suoi smartphone di punta, Google Pixel 8 e 8 Pro. Come previsto, il Pixel è diventato probabilmente il punto di riferimento per la fotografia elaborata da smartphone. I telefoni di ultima generazione sono già dotati di una serie di funzioni che vanno a rendere migliore l’esperienza fotografica, ma Adobe li ha ulteriormente migliorati incorporando il supporto RAW al Google Pixel 8 nelle sue app di editing. Per qualsiasi appassionato di fotografia, i vantaggi di scattare in RAW sono innegabili. L’utilizzo del formato di file RAW non solo garantisce l’acquisizione di più dati in ogni immagine, ma offre anche un maggiore spazio per regolazioni sfumate.

Tuttavia, la serie Google Pixel 8 si distingue comunque nel campo della fotografia mobile grazie alle eccezionali capacità di post-elaborazione di Google. La recente integrazione del supporto Adobe RAW per la serie Google Pixel 8 rappresenta un enorme passo in avanti oltre i limiti dell’app Google Foto, che offre agli utenti ampie capacità di editing. Tale progresso va a migliorare la qualità fotografica del Google Pixel 8 e rende i tradizionali strumenti di editing accessibili ad un pubblico più ampio. Grazie alla compatibilità RAW, adesso sia Lightroom che Photoshop riconoscono perfettamente i file RAW di Google Pixel 8 in formato DNG. Questo supporto include la fotocamera frontale, l’obiettivo grandangolare ed il sensore principale del device, sbloccando tantissime opzioni di modifica per gli utenti.

Inoltre, il Google Pixel 8 Pro estende il supporto RAW alle immagini catturate con il teleobiettivo, dove ognuna di esse possiede il proprio profilo RAW, migliorando ancora di più la versatilità delle capacità fotografiche del dispositivo. Occorre tener presente che la versione minima del plug-in richiesta per ogni dispositivo è la 16.0.1. È opportuno, inoltre, assicurarsi che tutte le app Adobe siano del tutto aggiornate, così da consentire la compatibilità ed il supporto per le immagini del Pixel 8.

