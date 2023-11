Dopo una fase neanche troppo lunga in beta, le chat vocali WhatsApp iniziano ad essere disponibili per tutti gli utenti, in possesso sia di un dispositivo Android che di un iPhone. La diffusione della nuova funzione sta iniziando globalmente e coinvolge i gruppo da un certo numero di partecipanti in poi.

Cosa sono le chat vocali WhatsApp? Verrebbe da associarle alle chiamate di gruppo, ma ci sono delle sostanziali differenze da mettere in mostra tra le due opzioni ora entrambe disponibili. La prima cosa sa dire è che, all’avvio di una chat vocale non parte alcun alert sonoro per gli utenti coinvolti, a differenza che con le telefonate di gruppo. I membri ricevono una notifica push silenziosa piuttosto, e da questa possono decidere di partecipare o meno alla conversazione collettiva. Ancora, chiunque può iniziare a parlare in qualsiasi momento dunque, senza chiamare tutti gli altri e, allo stesso tempo, decidere di abbandonare la sessione senza che siano creati ulteriori avvisi.

Le chat vocali WhatsApp si chiudono in automatico dopo 60 minuti, se restano inattive, Il riavvio della sessione potrà sempre avvenire in qualsiasi momento, nella modalità silenziosa già accennata e che la differenzia molto dalle chiamate di gruppo già note. Altro aspetto da non sottovalutare è che i membri del gruppo non presenti nella chat vocali possono vedere chi è attivo nella chiamata in due modi: dall’intestazione della chat e dalla scheda Chiamate.

L’aspetto che invece accomuna le chat vocali whatsApp alle chiamate è che entrambe sono protette dalla crittografia end-to-end. In questo modo si garantisce che solo i membri coinvolti nella chiamata possano ascoltarne il contenuto. Per il momento, questa funzionalità è disponibile per i gruppi che vanno da un minimo di 33 partecipanti e fino a 128 membri. Tuttavia, è molto probabile che la novità giunga presto anche per gruppi meno o più numerosi di quelli appena indicati, sarà solo questione di tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com