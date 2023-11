Rai 1 porta in TV un altro caso di cronaca nera, che ha segnato la storia del nostro Paese. Dopo il caso Claps, questa sera alle 21:20 va in onda Circeo, miniserie che racconta le atrocità subite da Rosaria Lopez e Donatella Colasanti la nel 1975 per mano di tre uomini. Una vicenda che scatenò una forte azione da parte di gruppi di attiviste per i diritti delle donne, le quali riuscirono ad ottenere la revisione della legge sulla violenza sessuale.

Erano le 3:30 del mattino del primo ottobre quando Donatella fu ritrovata nel bagagliaio di una Fiat 127 abbracciata al corpo privo di vita di Rosaria. Le ragazze furono stuprate e picchiate per ore in una villa del litorale laziale per mano di tre ventenni di buona famiglia, militanti di estrema destra, Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, che le attirarono con la scusa di una festa.

Da quel giorno Donatella (interpretata nella serie da Ambrosia Caldarelli) inizia una battaglia legale contro i suoi aguzzini e assassini di Rosaria (Adalgisa Manfrida). Al suo fianco Teresa, personaggio di fantasia interpretato da Greta Scarano, la quale rappresenta gli avvocati che hanno supportato la ragazza nel corso degli anni.

In quegli anni lo stupro era considerato un delitto contro la pubblica morale. Donatella, però, è diventata un simbolo di una lotta, fatta di manifestazioni in piazza e iniziative in favore dei diritti della persona, che portò a una riforma della legge. Teresa Capogrossi è una donna inizialmente intransigente, nata da una famiglia della borghesia romana, femminista nel senso che non vede per sé la prospettiva di avere figli e vita domestica.

GUARDA IL TRAILER

Continua a leggere Optimagazine