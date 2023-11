Al Parma Film Festival è stato consegnato il premio Miglior serie italiana dell’anno a Un’estate fa. A ritirare il premio, presso il il cinema D’Azeglio, dove si è tenuita la kermesse, Lino Guanciale, uno degli interpreti della serie Sky Original.

La serie è stata scelta come vincitrice “per aver saputo coniugare più generi e generazioni con un prodotto che è allo stesso tempo pop e cinephile, nostalgico e contemporaneo, forte di un intrigo che provoca dipendenza, grazie anche alla prova di un super cast a partire dal protagonista Lino Guanciale fino alla sua incarnazione anni ’90, Filippo Scotti”.

Un’estate fa, miniserie creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Federico Favot e Valerio Cilio è un thriller transgenerazionale in 8 episodi in onda sui canali Sky e in streaming su Now, che racconta una vacanza di un gruppo di ragazzi nel 1990, tra primi amori, spiagge e falò, sconvolta dalla scomparsa di una loro compagna.

