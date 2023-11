Se qualcuno si chiede quando la One UI 6.0 (insieme ad Android 14) uscirà per il suo Samsung Galaxy, proprio oggi 13 novembre è più che accontentato. All’interno del forum di supporto Samsung Members nella sua versione tedesca, un community manager esperto ha pubblicato la time line esatta della disponibilità al download del corposo aggiornamento. Stando a quanto riportato, anche a partire da oggi, si moltiplicheranno gli update incrementali in Germania e presumibilmente anche nel resto di Europa e dunque in Italia.

Dalle prossime ore e dunque già oggi, la distribuzione partirebbe per i Samsung Galaxy A34 e A54, i Galaxy Z Flip 5 e Fold 5. Già questo mercoledì 15 novembre invece sarebbe la volta di tutti i Samsung Galaxy S22 e poi il 20 novembre del Samsung Galaxy S23 FE, dei Samsung Galaxy S21 standard, Plus e Ultra, dei Z Flip 4 e Fold 4. Sempre per la serie S infine, il Galaxy S21 FE dovrebbe ricevere il rilascio il prossimo 24 novembre e i Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 il 27 novembre.

La tabella di marcia offerte include anche i riferimenti ad altri dispositivi della serie A. Appuntamento al 20 novembre per Samsung Galaxy A13 5G, A33 5G, A 53 5G. I Galaxy A52 allungheranno il collo fino al 27 novembre, come i Galaxy A52s 5G, i Galaxy A13 e i Galaxy A23 5G. Per il Galaxy A25 5G è invece pianificata la data del 1 dicembre.

Tutti i Samsung Galaxy non menzionati in questo elenco hanno una data imprecisa o indefinita di rilascio per l’aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.0 e Android 14. Capiremo ben presto se la time line fornita sul forum di supporto tedesco troverà riscontro nella realtà. Certo è che i possessori di tanti dispositivi Samsung Galaxy italiani faranno bene a stare in guardia per il più che probabile imminente arrivo di notifiche di download,

