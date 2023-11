Stiamo vivendo settimane calde per quanto concerne la storia dei rilasci degli aggiornamenti software, al punto che a breve potrebbero arrivare novità particolarmente interessanti per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21. In tanti, infatti, in queste settimane si sono posti domande per quanto concerne la data di uscita di Android 14, se non altro perché dal produttore coreano non erano mai pervenuti segnali chiari sotto questo punto di vista. Come anticipato attraverso un altro articolo pubblicato in mattinata, però, la situazione sembrerebbe essersi sbloccata in modo definitivo.

Stiamo vivendo giorni molto intensi per il Samsung Galaxy S21: indicazioni sulla data di uscita per il nuovo aggiornamento con Android 14

Dopo il nostro ultimo approfondimento specifico sulla serie in questione, dunque, tocca parlare nuovamente di modelli che sono ancora molto diffusi e popolari qui in Italia, nonostante siano trascorsi quasi tre anni dal loro esordio sul mercato. Per quale motivo vi riportiamo che stiamo vivendo giorni particolarmente caldi per il Samsung Galaxy S21? Effettivamente, da questo momento possiamo nutrire qualche certezza in più a proposito della data di uscita di Android 14, visto che il produttore asiatico ha deciso di sbilanciarsi pubblicamente sul tema.

Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, secondo cui la data di uscita per l’aggiornamento con Android 14 ottimizzato sui vari Samsung Galaxy S21 presenti sul mercato sarebbe stata fissata il prossimo 20 novembre. Insomma, nessun ritardo sulla tabella di marcia del produttore, nonostante alcuni segnali delle scorse settimane sembrassero portarci in altre direzioni coi modelli meno recenti di questo brand. Staremo a vedere se saranno presenti da subito tutte le funzioni assicurate nel frattempo ai Samsung Galaxy S23.

Ancora pochi giorni e la situazione sarà più chiara per chi dispone di un Samsung Galaxy S21 e, contestualmente, attende l’aggiornamento impostato su Android 14.

Continua a leggere su optimagazine.com