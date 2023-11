Il colosso di Seul potrebbe presto lanciare il Samsung Galaxy A25 5G per succedere al Galaxy A24. Il design e le caratteristiche del dispositivo sono trapelati negli ultimi mesi e ora l’elenco completo delle specifiche dello smartphone è stato rivelato tramite un nuovo rapporto. I maggiori miglioramenti riguardano una parte del processore ed un’altra delle fotocamere posteriori.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy A25 5G presenterà uno schermo da 6,5 ​​pollici con notch a forma di U e risoluzione FullHD+, simile al suo predecessore. Sebbene il tipo di schermo non sia stato rivelato, sarà probabilmente un’unità OLED da 90Hz (o migliore), similmente al Galaxy A24. Il telefono sarà dotato di una fotocamera posteriore primaria da 50MP, una fotocamera ultra-wide da 8MP ed una fotocamera macro da 2MP. Il device potrebbe avere una fotocamera frontale da 13MP per selfie e videochiamate. Secondo quanto riferito, il produttore sudcoreano ha utilizzato il processore Exynos 1280 per il Samsung Galaxy A25 5G (sostituirà il MediaTek Helio G99 utilizzato sul Galaxy A24). Il nuovo chip da 5nm porta la connettività 5G a bordo dello smartphone: ha due core CPU Cortex-A78 con clock a 2,4GHz e sei core CPU Cortex-A55 con clock a 2GHz. Il chip sarà abbinato a 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Il telefono avrà anche uno slot per schede microSD per l’espansione della memoria. Probabilmente, eseguirà One UI 6.0 basato su Android 14.

Il Samsung Galaxy A25 5G sarà probabilmente alimentato da una batteria da 5000mAh compatibile con la ricarica rapida da 25W. Il rapporto afferma che il device sarà disponibile in quattro colori: nero, blu, argento e giallo. Entrambe le versioni di storage del telefono avranno un prezzo compreso tra 300 e 400 euro.

