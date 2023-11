Nome: Riccardo

Cognome: Dose

Anno di nascita: 1994

Città: Pordenone

Piattaforme: YouTube

Categoria: Youtuber

Chi è Riccardo Dose

Riccardo Dose è uno youtuber e influencer nato nel 1994. Negli anni si è fatto conoscere grazie ai suoi video divertenti e ironici in cui si cimenta in sfide alimentari, racconta episodi della sua vita, crea POV e visita luoghi e case abbandonate.

Riccardo Dose ha iniziato a pubblicare i suoi video su Facebook nel 2012, ma ha avuto il successo solo dopo aver creato il suo canale YouTube nel 2013 con il video “Se i modi di dire fossero reali! Tributo a Willwoosh”. Da allora ha raggiunto oltre 1,5 milioni di iscritti su YouTube e oltre 800 mila follower su Instagram, diventando uno dei personaggi più amati e seguiti della rete.

Riccardo Dose collabora spesso con altri youtuber e influencer. Ha anche partecipato a programmi televisivi come Ciao Darwin nel 2019, nella puntata Web contro TV. Ha scritto un libro intitolato Amati!, edito da Mondadori, in cui racconta la sua storia e il suo rapporto con il web. Ha anche intrapreso una carriera musicale, pubblicando i singoli Scusate Per Il Disagio e Ho Anche Dei Difetti.

L’esplorazione dei luoghi abbandonati

Recentemente Riccardo Dose ha avviato un nuovo format nel quale esplora luoghi abbandonati non senza imprevisti. Tra i video più cliccati particolare menzione meritano quello dell’ex villa di un nazista e l’antica macelleria.

Riccardo Dose è molto riservato sulla sua vita privata e non si conosce la sua situazione sentimentale. Si sa solo che ha un tatuaggio con due elefanti sul petto, che rappresentano i suoi genitori, e che ha giocato a calcio per molti anni nella squadra del Pordenone. Ha anche avuto dei dissing con altri youtuber.

Riccardo Dose è uno youtuber originale e spontaneo, capace di intrattenere e divertire il suo pubblico con i suoi video. Ha lasciato un segno nella rete e nel cuore di chi lo ha seguito.

