Su Amazon è presente quest’oggi un’offerta di rilievo per quanto riguarda l’iPhone 15 rosa da 128GB di memoria interna. Parliamo del modello base dell’ultima generazione di top di gamma dell’azienda di Cupertino che può essere acquistato già ad un prezzo più basso rispetto a quanto è approdato sul mercato. Infatti si può notare uno sconto del 7% rispetto al prezzo consigliato in precedente di 979 euro. Parliamo quindi di un costo finale che risulta essere nella giornata odierna di 899 euro.

Scende già sotto i 900 euro l’iPhone 15: nuovo approfondimento sul prezzo Amazon oggi

Altra promozione interessante, dopo quella di inizio mese. C’è un piccolo risparmio che potrà far comodo a diversi utenti che stanno pensando di acquistare questo iPhone 15 rosa da 128GB di memoria interna. Tra l’altro si tratta dell’Amazon’s choice di giornata, ossia lo stesso sito di e-commerce consiglia questo tipo di acquisto. La disponibilità è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Se si è iscritti al programma Amazon Prime si ha anche la possibilità di ricevere questo iPhone 15 rosa da 128GB di memoria interna nel giro di pochissime ore, a volte non passano nemmeno 24 ore.

La spedizione è assolutamente gratuita e tra l’altro si ha anche modo di poter pagare tale dispositivo a rate grazie a Cofidis. Un aspetto da non sottovalutare perché permetterà a più utenti di poter approfittare di quest’offerta, pur non avendo la possibilità di spendere l’intera cifra in un’unica volta. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche tecniche di questo iPhone 15 rosa da 128GB di memoria interna. Partiamo dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta essere fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello dell’iPhone 14.

Non manca poi la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Lato fotografico spazio al sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X, mentre il processore è un A16 Bionic che garantisce prestazioni di altissimo livello. Ovviamente non mancano la connettività 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere.

