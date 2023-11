Il Samsung Galaxy S22 si appresta davvero a ricevere l’aggiornamento Android 14 e la One UI 6.0 nel giro di un paio di giorni? Lo si apprende in queste ore grazie ad una tabella di marcia ufficiale di aggiornamento presente su Samsung Members in Germania. Un community manager esperto ha riportato che proprio l’ex top di gamma verrà adeguato al nuovo corposo pacchetto nella settimana appena iniziata e la cosa non può di certo passare sotto gamba.

L’aggiornamento dell’interfaccia software One UI 6.0 (insieme con il la nuova versione del sistema operativo Android 14) dovrebbe essere rilasciato più esattamente questo mercoledì 15 novembre. Sempre sul forum Samsung Members, si fa riferimento al rilascio simultaneo per tutti i modelli del Galaxy S22, dunque per quello standard, quello Plus e ancora l’Ultra. Come già riferito, la tabella di marcia è stata pubblicata sul sito tedesco del produttore asiatico: la Germania ha beneficiato da settimane del programma beta per l’ex ammiraglia ma non è detto che il roll out avvenga solo per i cugini tedeschi. In effetti, nonostante i programmi sperimentali validi solo in alcuni paesi europei anche per il Samsung Galaxy S23 la distribuzione della versione stabile del pacchetto è avvenuta nello stesso momento in tanti paesi a fine ottobre, compresa in Italia.

Possiamo ipotizzare che, anche se non dovesse concretizzarsi l’aggiornamento del Samsung Galaxy S22 questo giovedì, la distribuzione del pacchetto non sarebbe comunque così distante. Proprio per questo motivo, varrà la pena cominciare a tenere il dispositivo pronto per l’importante update. L’ideale sarebbe effettuare un backup preventivo dei dati personali presenti sul telefono e provvedere anche ad una pulizia del device da app e contenuti superflui. Al momento del downaload del pacchetto infine, sarà bene avere il telefono carico almeno del 50% o essere vicini ad una fonte di alimentazione,

Continua a leggere su optimagazine.com