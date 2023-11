Il primo teaser ufficiale di Dead Boy Detectives è stato diffuso dall’account Youtube di Netflix. La serie, inizialmente sviluppata da HBO Max, poi passata al colosso dell’intrattenimento in streaming, fa parte dell’universo The Sandman. Curata da Steve Yockey, che è sia scrittore del primo episodio che showrunner, insieme a Beth Schwartz, Dead Boy Detective è stata prodotta da Berlanti Productions e Warner Bros, e ha come produttori esecutivi Beth Schwartz come co-showrunner. Greg Berlanti, Yockey, Schwartz, Jeremy Carver, Sarah Schechter, Leigh London Redman e Gaiman. La regia del primo episodio è affidata a Toland Krieger.

Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) sono rispettivamente “il cervello” e “il braccio” dell’agenzia Dead Boy Detectives. Due adolescenti nati a distanza di decenni si ritrovano dopo la loro morte. Da fantasmi, con l’aiuto di un chiaroveggente di nome Crystal (Kassius Nelson) e del suo amico Niko (Yuyu Kitamura) devono risolvere misteriosi casi paranormali del regno mortale.

Fanno parte del cast anche:

Jenn Lyon

Briana Cuoco

Ruth Connell

Lukas Gage

David Iacono.

