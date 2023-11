I Bastardi di Pizzofalcone 5 ci sarà? Non c’è ancora nessuna notizia. Mentre su Rai1 si conclude la quarta stagione, il prossimo ciclo di puntate è incerto.

I dubbi sono stati espressi dal protagonista Alessandro Gassmann. La scorsa settimana, l’attore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla fiction della rete ammiraglia, lasciando molti punti interrogativi sul suo futuro.

Con “IBastardiDiPizzofalcone” lunedì prossimo si chiude la quarta stagione. Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, sette anni di lavoro , siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a @MdGOfficial senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso, ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi. A lunedì prossimo!