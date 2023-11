Al via Lea I Nostri Figli, nuova stagione della fiction con Anna Valle, nonché seguito di Lea Un Nuovo Giorno. Da domenica 12 novembre, le nuove puntate della serie prendono il posto di Cuori 2 in prima serata.

La storia è quella di Lea, infermiera dell’ospedale di Ferrara. Nonostante la tragedia personale che l’ha colpita (ha perso il bambino prima del parto), e la fine del suo matrimonio, la donna non è disposta a rinunciare al suo sogno. Con un desiderio inespresso di maternità e la dolorosa realtà di non poter concepire, Lea è determinata a ricostruire la sua vita. Il suo punto di partenza è il suo lavoro, dove tratta i suoi piccoli pazienti come se fossero parte della sua famiglia. Ogni giorno, l’infermiera può contare sulle sue colleghe di reparto. Un po’ meno su Marco, suo ex marito e attuale primario dell’ospedale, e Anna, ex amica e ora compagna di Marco. Quando Lea conosce Arturo, musicista e padre di una delle sue piccole pazienti, per lei potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

Lea I Nostri Figli parte con un salto temporale di tre anni. La relazione della protagonista con Arturo prosegue a gonfie vele, tanto da esser diventata una madre per la figlia di lui, Martina. Tutto viene rimesso in discussione quando si scopre che la ragazzina è stata contattata da una donna che dice di essere la sua madre biologica. Questo mentre in ospedale continua a lavorare fianco a fianco con Marco, ora padre separato di Gioia, avuta dalla collega Anna. Lea e Marco sembrano riavvicinarsi, mentre Arturo è alle prese con la registrazione di un disco all’estero e distratto da una affascinante produttrice musicale. Lea si troverà di fronte a un bivio. Dare un’altra possibilità ad Arturo, o capire che i sentimenti per Marco non sono mai svaniti?

Stasera va in onda la prima puntata dal titolo Bugie.

Tre anni dopo gli eventi della prima stagione, Lea e Arturo festeggiano il loro anniversario, felici come una famiglia insieme a Martina. Al contrario, Marco ed Anna si sono separati e con fatica affrontano l’affido condiviso di Gioia. A complicare le cose c’è Nicola, nuovo compagno di Anna. Intanto Martina chiede di nascosto all’amico Lupo di accompagnarla a un misterioso appuntamento. In motorino, i due hanno un incidente. Al volante dell’auto c’è Sofia, giovane babysitter in viaggio con la piccola Camilla. Martina non riporta ferite, ma l’evento suscita diverse domande. Ad indagare sul caso ci sarà l’agente Valeria Maestro.

Nel cast di Lea I Nostri Figli troviamo: Anna Valle nei panni di Lea Castelli; Giorgio Pasotti è Marco Colomba; Mehmet Günsür è Arturo Minerva; Primo Reggiani è Pietro Verna; Daniela Morozzi è Rosa Gori in Nibbi; Manuela Ventura è Favilla Mancuso; Marina Crialesi è Olga Francesio; Rausy Giangarè è Michela Idiong; Cloe Günsür è Martina Minerva; Rosa Barbolini è Viola Parisi; Karim Ndiaye è Luca Idiong; Claudia Vismara è Claudia Maestro; Angela Curri è Sofia Mereu; Elena Sophia Senise è Camilla Alfano. New entry di stagione, Alan Cappelli Goetz nei panni di Bruno Linda, nuovo infermiere del reparto.

L’appuntamento con Lea I Nostri Figli è per stasera 12 novembre dalle 21:30.

