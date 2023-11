Terra Amara va in onda domenica 12 novembre con i nuovi episodi. La soap, oltre a continuare la programmazione nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, viene anche proposta di domenica sera.

Gli episodi in onda sono quelli della terza stagione, dove continuerà a tener banco il triangolo tra Zuleyha, Demir e Umit. Saranno attimi intensi anche per Fikret che si sentirà in colpa per il malore che ha avuto Fekeli. Stasera saranno trasmessi ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Saniye conferma la “cacciata” di Gaffur, alla ricerca di letti piu’ comodi rispetto a quelli delle baracche. Sermin e Fusun raccontano a Luftiye le malefatte di Behice e Mujgan, nonché tutte le sofferenze patite da Zuleyha.

Fekeli viene ricoverato in terapia intensiva. Demir legge la risposta di Fikret alla sua dichiarazione. Fikret vorrebbe visitare lo zio in ospedale ma Mujgan lo manda via, accusandolo di aver provocato all’uomo il malore. Lutfiye mostra a Fikret una lettera che la madre le aveva scritto ma lui non riesce a credere che lei avesse una relazione consensuale con Adnan Yaman.

Tutta Cukurova apprende che quello di Adnan Yaman nei confronti di Safiye non è stato un abuso, ma che la loro era una relazione consensuale extra-coniugale. Zuleyha crede sia stato Demir a diffondere la lettera, ma lui la rassicura. I due, poi, si presentano a casa di Fekeli per parlare della spiacevole situazione che si è creata con lui e Lutfiye.

Fikret, tra le lacrime, decide di lasciare Cukurova e saluta Mujgan, che invano cerca di convincerlo a trasferirsi insieme a lei e Kerem Ali in un’altra città turca. Mujgan, ormai alleata di Umit, asseconda la richiesta di quest’ultima che ha deciso di vendicarsi di Demir. La dottoressa prende il braccialetto che lui ha regalato al primario e lo lascia nella macchina degli Yaman.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 5 novembre dalle 21:30.

