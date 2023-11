Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone più atteso della prossima serie S24 prevista per inizio anno prossimo. Dall’uscita ci separano oramai una manciata di settimane e possiamo beneficiare di quello che dovrebbe essere il render definitivo del top di gamma assoluto, così come diffuso nelle ultime ore da un informatore autorevole come Ice Universe.

L’immagine di apertura articolo mostra proprio il Samsung Galaxy S24 Utra nel suo design definitivo. Quello che balza subito agli occhi è la forma molto squadrata del top di gamma assoluto con angoli accentuati che dovrebbero distinguerlo decisamente dal prossimo dai colleghi S24 standard e Plus (questi ultimi dalle forme molto più arrotondate). Grosso modo, non sembrano esserci novità sostanziali rispetto all’attuale S23 Ultra. In particolare anche il comparto fotocamera presenterebbe la stessa allocazione dei 4 sensori principali. Questi ultimi dovrebbero essere i seguenti: una main camera da 200MP, ISOCELL HP2SX, 1/1,3″, un sensore da 12MP come ultra grandangolare, ancora una unità 50MP periscopica con zoom ottico 5x, 1/2,52″, pixel 0,7um e infine una componente teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x, 1/2,52″, pixel 0,7um.

Perché il render illustrato oggi dovrebbe essere proprio quello definitivo del Samsung Galaxy S24 Ultra? Prima di tutto per l’autorevolezza della fonte prima citata e anche perché al lancio dello smartphone non manca oramai molto. Tutta la gamma di punta dovrebbe essere lanciata non oltre metà gennaio. Si rincorrono le voci relative ad un evento Unpacked dal vivo il prossimo 17 gennaio. Anche se Samsung non dovesse confermare proprio questo appuntamento, difficilmente la presentazione del telefono verrebbe posticipata di molto. Ancora, dando ormai per scontato il lancio nel periodo appena indicato, per l’inizio delle vendite del telefono non si dovrebbe pure andare oltre la prima parte di febbraio. Magari ne avremo la certezza assoluta quanto prima.

