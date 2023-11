A diversi giorni dal lancio della One UI 6.0 stabile con Android 14 su Samsung Galaxy S23, è ora di tirare le somme in relazione ad un aggiornamento così importante, Benché il rilascio manchi in diversi paesi, in Italia la distribuzione è completa. Peccato tuttavia che l’esperienza utente non sia delle migliori, almeno sotto alcuni aspetti e per questo motivo il lavoro degli sviluppatori va dunque opportunamente valutato.

Proprio l’Italia non ha partecipato ad alcuna fase beta dell’importante firmware. Lo hanno fatto invece alcuni paesi europei come il Regno Unito e la Germania. I beta tester stranieri, in questi giorni, continuano a sottolineare il seguente aspetto: le release sperimentali (almeno le ultimissime( erano migliori del pacchetto stabile, se consideriamo soprattutto la questione fluidità. In pratica, chi ha sul proprio Samsung Galaxy S23 la nuova One UI 6.0 da qualche giorno lamenta alcuni scatti nella transizione tra schermate, dunque un’esperienza non proprio ottimale come si sperava.

La “denuncia” delle animazioni non fluide per la One UI 6.0 durante la fase sperimentale era giunta da diversi esperti. Se pensiamo poi ora che il firmware finale presenza ancora qualche scatto in più rispetto ai rilasci sperimentali, il giudizio complessivo sull’aggiornamento non può proprio essere tanto positivo. Quello che appare evidente, già in queste ore, è che Samsung sia del tutto consapevole di queste inesattezze e imprecisioni. Tra ieri e oggi, in effetti, in alcuni paesi sono state avvistate nuove versioni stabili dell’update sui server Samsung, come quelli della Corea del Sud. Queste sono la S918NKSU2BWK7, la S918NOKR2BWK7 e infine la S918NKSU2BWJA rispettivamente per Samsung Galaxy S233 S23 Plus e S24 Ultra. Possiamo credere che i pacchetti vengano rilasciati molto presto in tutto il mondo, sotto le spoglie di un firmware integrativo denominato One UI 6.1. La speranza è che gli sviluppatori abbiano saputo porre rimedio ai problemi e restituire un firmware ben più maturo.

