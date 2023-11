Nome: Omar

Cognome: Palermo

Anno di nascita: 1979

Città: Rossano (Cosenza)

Piattaforme: YouTube

Categoria: Youtuber

Chi era YouTubo Anche Io

YouTubo Anche Io, pseudonimo di Omar Palermo, è stato uno youtuber famoso e amato da tutti. Si è fatto conoscere grazie ai suoi video in cui si cimentava in sfide alimentari e raccontava episodi della sua vita con ironia e semplicità.

YouTubo Anche Io aveva ha studiato lettere classiche e viveva con il padre e il nonno Ferdinando, a cui era molto legato.

Aveva iniziato a pubblicare i suoi video su YouTube nel 2017, con lo slogan “La perfezione non è il nostro obiettivo, è la nostra tendenza”. Il suo canale raggiunse in breve tempo oltre 800 mila iscritti e oltre 80 milioni di visualizzazioni. Tra i suoi video più famosi ci sono quelli in cui mangiava 40 Kinder Fetta Al Latte, una pizza capricciosa con acciughe, o un pollo intero. Ma YouTubo Anche Io non si limitava a mostrare le sue abbuffate, era anche un divulgatore culturale che parlava di storia, arte, filosofia e religione, con un linguaggio forbito e pacato. I suoi follower lo chiamavano affettuosamente “Maestro”.

La tragica morte nel 2021

YouTubo Anche Io è morto il 18 agosto 2021 all’età di 42 anni, in una clinica presso la quale si trovava ricoverato per cause non del tutto chiare. Secondo alcune fonti sarebbe morto per infarto. La sua scomparsa ha scosso il mondo di YouTube e dei social, dove molti hanno espresso il loro cordoglio e il loro ricordo.

YouTubo Anche Io è stato uno youtuber originale e spontaneo, capace di intrattenere e divertire il suo pubblico con i suoi video. Ha lasciato un segno nella rete e nel cuore di chi lo ha seguito, al punto che il 9 novembre qualcuno è riuscito a proiettare un suo video a Times Square. Nella clip, Omar esprimeva il suo desiderio di andare negli Stati Uniti.

Chi ha caricato il video nel popolare maxischermo ha commentato: “Ce l’hai fatta, maestro”.

