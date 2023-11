Al via The Rookie su Rai2. Dal 10 novembre vanno in onda gli episodi della quinta stagione, finora inedita in Italia, dell’adrenalinica serie tv con Nathan Fillion.

In questo nuovo capitolo ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

Stasera andranno in onda i primi due episodi di The Rookie 5, seguiti da una replica della passata stagione. Si comincia con l’episodio 5×01 dal titolo Il raddoppio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Rosalind Dyer deve affrontare il processo voluto da Del Monte. Viene scortata al tribunale dallo sceriffo Suriel e qui è assistita dall’avvocato Beth Veston, una vecchia conoscenza di Wesley. Ma con uno stratagemma eliminano Suriel, Rosalind indossa gli abiti di Beth ed evade. Dopo aver ucciso la madre di quest’ultima, minaccia John di far del male alle persone a lui più care. Nel frattempo Tim e Lucy stanno compiendo un’azione sotto copertura sotto le spoglie di Jake e Sava. L’operazione ha successo e il feeling tra i due sembra sempre più forte.

A seguire, l’episodio 5×02 intitolato Festa del lavoro:

Chris si riprende dalle ferite. A Lucy viene offerto di andare ad una scuola per agenti sotto copertura, ma è titubante nonostante l’incoraggiamento delle persone a lei più vicine. Nolan supera l’esame da istruttore ed è programmato per frequentare un corso di certificazione, e Gray gli permette di essere l’agente istruttore di Thorsen come prova.

La serata si conclude con la replica dell’episodio 4×05 dal titolo Tutto può succedere.

Nella serata di Halloween la centrale è come sempre in allerta. Statisticamente ci sono eventi imprevedibili e difficili da controllare. Se a questo si aggiunge il dilagare, per le strade di Los Angeles, di una nuova droga, la Bomb X che causa convulsioni, simili a crisi epilettiche, e attacchi di violenza, il quadro non è certo dei più confortanti. Nolan approfitta dell’arrivo improvviso di suo fratello Pete per coinvolgerlo in un’operazione antidroga sotto le vesti di un informatore sotto copertura.

Nel cast di The Rookie 5 troviamo: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox è Nyla Harper; Shawn Ashmore è Wesley Evers; Jenna Dewan è Bailey Nune; e Tru Valentino interpreta Aaron Thorsen.

L’appuntamento con The Rookie 5 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

