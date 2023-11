Il nuovo singolo dei Maneskin sarà probabilmente la seconda ballata più famosa dopo The Loneliest per quanto riguarda il nuovo corso della band di Damiano David, ormai salita sul carro delle grazie del successo internazionale. Valentine, questo il titolo, fa parte dei cinque inediti contenuti in Rush! (Are U Coming?), la nuova edizione del terzo disco di inediti della formazione romana che oggi, venerdì 10 novembre vede la luce.

Valentine è una power ballad acida, più ruvida di The Loneliest con gli arpeggi di Thomas Raggi al centro della scena, ma scanditi dal tocco di Ethan Torchio che interviene con tempi dimezzati e aperture audaci, senza stravolgere le atmosfere malinconiche del pezzo.

Damiano David canta di un amore straziato dall’assenza e di un desiderio bruciante, ma anche della paura di perdere l’amata. Contraddizioni dell’amore che troviamo anche in Coraline e nella Marlena di Torna A Casa e che in Valentine trovano una nuova sfumatura in bianco e nero, che sono i colori scelti per il video ufficiale uscito a mezzanotte.

Nel video, i Maneskin suonano al centro di una sala sotto un lampadario che oscilla, con inquadrature che si soffermano ora suoi dettagli – le mani di Victoria De Angeli e Thomas Raggi – e ora sulla panoramica.

Come già detto, Rush! (Are U Coming?) è un repack del terzo disco dei Maneskin con l’aggiornamento di cinque inediti. Valentine è uno di questi.

Gli altri inediti sono The Driver, la già nota Honey (Are U Coming?), Off My Face e Trastevere, un brano – quest’ultimo – che Damiano e i suoi hanno spoilerato sui social e al Circo Massimo. Un titolo che rimanda al popolare quartiere romano, ma con un testo interamente in lingua inglese.

Wasted in love

Misunderstood

Baby it’s harder to breathe

When you’re gone

So I hold in my hands

Pictures of you

And dream of the day you were eating for two

All this love

I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine

My decline

Is so much better with you

Valentine

My decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

Crazy in love

Daisy in bloom

Black hearts for pupils

I’m pacing the room

And I cover myself

In tattoos of us

And dream of the day

We embrace and combust

All this love

I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine

My decline

Is so much better with you

Valentine

My decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love