Tempo di cambiamento per I Simpson. Una novità sorprendente introduce la 35ma annata dei Simpson , la famiglia più famosa dei cartoni animati in tutto il mondo. Giunto al 753mo episodio della saga, trasmesso dalla rete televisiva Fox, il protagonista principale Homer Simpson ha solennemente promesso che non strangolerà più il figlio Bart.

“Time have changed” afferma papà Simpson. I tempi sono cambiati. Ed un genitore non può permettersi di strangolare il figlio neanche in un cartone animato. La messa in onda dell’episodio “Mc Mansion & wife” è dunque destinata a passare alla storia della televisione, del fumetto e del costume.

I Simpson non sono un semplice cartone animato. La famiglia Simpson è un’icona complessa della modernità. Quella dei Simpson è una rappresentazione cinica, ironica, grottesca, lucida , visionaria, paradossale, realistica e tanto altro ancora del nostro tempo, dei nostro modo di vivere e pensare. E’ facile immedesimarsi nei protagonisti tanto della famiglia Simpson quanto di tutti coloro che ruotano intorno a loro nell’universo di Springfield.

Ogni cosa che accade ne I Simpson è già accaduta o sta per accadere. Per questa ragione nel corso degli anni sui Simpson sono piovute feroci critiche di ogni genere da parte di chi riteneva i contenuti rappresentati, volta per volta, violenti, sessisti, omofobi, faziosi. Il politicamente corretto ha vinto. Homer non strangolerà più Bart optando per altri metodi educativi.

Lo strangolamento di Bart era uno dei momenti più attesi della puntata. Prima o poi, specialmente nelle prime edizioni, Homer Simpson scatenava la sua furia contro il figlio serrandogli la gola. Un comportamento violento che, dopo tante proteste, ha convinto i responsabili del programma a cambiare rotta: Homer non userà più le mani ma il dialogo, la comprensione, la persuasione.

Riuscirà papà Simpson a mantenere il suo proponimento? Staremo a vedere. Per intanto il web si divide. Nella chat del mondo simpsoniano si discute con fervore. E’ credibile il nuovo Homer in versione Montessori ? Un Bart figliolo modello riuscirà a conquistare ancora i telespettatori di tutto il mondo ? Gli autori saranno attenti all’audience e pronti a ripensarci in caso di crollo degli ascolti ?

