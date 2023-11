L’anno scorso è stato rivelato che il colosso di Seul sta lavorando su un nuovo fitness tracker per completare la sua gamma di smartwatch Galaxy Watch. È stato anche segnalato il design approssimativo del prossimo indossabile. Ora, è trapelata la prima serie di immagini del Samsung Galaxy Fit 3, che mostrano il design del prossimo fitness tracker.

Come riportato da “SamMobile“, il device sembra avere uno schermo molto più grande del Galaxy Fit 2. Come potete vedere dalle immagini divulgate da “windowsreport.com”, ora somiglia più uno smartwatch, ma probabilmente non eseguirà il sistema operativo Wear come fanno i Galaxy Watch. L’indossabile pare avere uno schermo OLED rettangolare con cornici relativamente sottili e probabilmente competerà con dispositivi del calibro di Fitbit Charge 6 e Xiaomi Band 8. Il Samsung Galaxy Fit 3 sembra avere un unico pulsante sul lato destro. Non dovrebbe montare un altoparlante, quindi potrebbe non avere la capacità di rispondere alle chiamate o includere un assistente vocale virtuale a tutti gli effetti. In queste immagini potete vedere il Samsung Galaxy Fit 3 nella sua tonalità rosa/oro. Non dovrebbe mancare un sensore di frequenza cardiaca sul retro e due connettori pogo-pin per la ricarica. Presenterà un cinturino in silicone simile ad un orologio per un maggiore comfort, ma non sembra che possa essere sostituito. Il device potrebbe avere il GPS, cosa che manca ai Galaxy Fit e Fit 2. Il dispositivo potrebbe anche includere lo streaming musicale tramite Bluetooth, ma ne saremo sicuri solo dopo l’annuncio ufficiale.

Se non eseguirà Wear OS, il che sembra probabile, potremmo guardare ad un dispositivo che può funzionare per una settimana o due con una singola carica. Tuttavia, non avrà le app intelligenti che abbiamo imparato ad amare nella gamma Galaxy Watch. Il Galaxy Fit 2 è stato lanciato nel 2020 con un prezzo di soli 59 dollari, ed è possibile che il produttore asiatico aumenti un po’ il prezzo del Samsung Galaxy Fit 3 per via di alcune nuove funzioni, come uno schermo più grande. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante il prossimo evento Galaxy Unpacked.

