Jack Reacher torna in azione e promette ancora più adrenalina. La seconda stagione di Reacher, serie televisiva di Prime Video, ispirata al romanzo di Lee Child, Vendetta a freddo (il titolo originale è Bad Luck and Trouble), sarà disponibile in streaming dal 15 dicembre 2023 con i primi tre episodi. Le restanti nuove puntate saranno rilasciate ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024.

Reacher 2 – Trama e cast

Dopo il successo della prima stagione, Alan Ritchson indossa nuovamente i panni dell’ex investigatore della polizia militare. Il suo vagabondare senza meta viene interrotto da un inquietante messaggio in codice: tutti i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno tutti uccisi brutalmente. Reacher decide allora di indagare sul misterioso messaggio e riunisce tre dei suoi fidati compagni: Frances Neagley (interpretata da Maria Sten), la contabile forense Karla Dixon (Serinda Swan) e l’esperto di lame David O’Donnell (Shaun Sipos).

La serie, prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, è stata scritta da Nick Santora (Scorpion e Prison Break), che è anche produttore esecutivo insieme allo stesso Lee Child, a Don Granger, Scott Sullivan e Adam Higgs, con David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance.

