OPPO ha da poco confermato, tramite un teaser, che i suoi smartphone di punta Find di prossima generazione, quasi sicuramente riferendosi al Find X7 e Find X7 Pro, supporteranno la comunicazione satellitare. Anche se per il momento, non è chiaro se entrambi i device saranno dotati di questa funzione o se sarà un’esclusiva del modello Pro.

Tuttavia, la comunicazione satellitare sta diventando sempre più una tendenza negli smartphone top di gamma. Quasi tutti i produttori di device di punta adesso sono piuttosto interessati ad inserirla nei loro dispositivi ed alcuni, come Apple e Huawei, lo hanno già fatto. Secondo quanto riportato, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor e Huawei sono in trattative con China Telecom su come modernizzare e diffondere la tecnologia di connessione diretta dello smartphone al satellite. Questo sta a significare che molto probabilmente anche altri marchi, oltre a Huawei in Cina, inizieranno ad aggiungere funzionalità come la comunicazione satellitare ai loro dispositivi work in progress.

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la comunicazione satellitare consente agli smartphone di comunicare anche se non si ha copertura cellulare e Wi-Fi. Parliamo di un tipo di caratteristica molto importante per gli utenti che si trovano in aree remote o dinanzi alle emergenze. Ora come ora, OPPO ancora non ha elargito maggiori dettagli sulle specifiche tecniche della comunicazione satellitare. Intanto, si dice che Find X7 sarà dotato di SoC MediaTek Dimensity 9300, mentre l’X7 Pro integrerà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Si dice anche che il Find X7 Pro sia dotato del nuovo sensore della fotocamera LYT-900 Lytia di Sony. Ciò che è sicuro è che la serie Find X7 sarà la prima a presentare il sistema di fotocamere HyperTone, che OPPO ha sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Tale sistema garantisce un’elevata qualità dell’immagine per ogni lunghezza focale, sia di giorno che di notte.

