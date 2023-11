Arrivano proprio in queste ore alcune indicazioni interessanti per i possessori di un Samsung Galaxy S23, che tuttavia non devono allarmarci troppo in Italia. Già, perché al di là delle questioni relative ai prezzi ed alle offerte che si susseguono per questa serie, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime ore con un altro articolo, è importante capire come stiano andando le cose sul fronte Android 14 e One UI 6.0. Già, perché il ritardo previsto in specifiche aree in giro per il mondo non dovrebbe condizionare troppo i Paesi in cui il rollout è già avvenuto, pur esaminando alcune note a margine.

Sta accumulando ritardo l’aggiornamento con Android 14 per Samsung Galaxy S23 in alcuni Paesi: i chiarimenti per l’Italia

Cosa comporta quello che stiamo riportando oggi? Se da un lato è vero che stiamo registrando un ritardo non previsto riguardante la distribuzione dell’aggiornamento definitivo con One UI 6.0 e Android 14 per Samsung Galaxy S23 in alcuni Paesi, al contempo, come tutti sanno, il rollout è stato avviato da tempo qui in Italia. Al più, i chiarimenti di oggi ci dicono fondamentalmente che qualche problemino qua e là potrebbe essere stato individuato dal colosso coreano e che, di conseguenza, anche qui da noi presto potrebbe mettere piede una patch correttiva.

Il tutto, nonostante SamMobile in mattinata abbia sottolineato che fino a questo momento non sarebbero noti problemi specifici associati all’aggiornamento in questione ed alla serie dei Samsung Galaxy S23. Più che altro, ora occorre capire se le recenti segnalazioni possano avere un qualche tipo di impatto su altri modelli meno recenti che si apprestano a toccare con mano Android 14 e One UI 6.0.

Insomma, situazione da monitorare a 360 gradi, andando oltre le solite considerazioni fino ad oggi circoscritte al Samsung Galaxy S23. A voi come va l’aggiornamento?

