Sta prendendo piede in queste ore una nuova riguardante il caso delle sostituzioni in Slavia Praga-Roma. Qualcuno ipotizza che possa arrivare addirittura la vittoria a tavolino per i giallorossi per una presunta pessima gestione dei cambi da parte del club ceco. In pratica, sarebbero stati utilizzati quattro slot, infrangendo le attuali regole, con tutto quello che ne consegue sul risultato finale. Dunque, dopo aver parlato della squadra giallorossa a proposito dei biglietti per la sfida di San Siro contro l’Inter, come osservato con il nostro articolo di alcune settimane fa, occorre focalizzarsi su una questione calda oggi.

Alcuni chiarimenti sul caso sostituzioni in Slavia Praga-Roma: smentite sulla vittoria a tavolino per i cambi a favore dei giallorossi

Per farvela breve, il caso sostituzioni in Slavia Praga-Roma verte sul fatto che la squadra di casa avrebbe utilizzato uno slot in eccesso, consegnando virtualmente la vittoria a tavolino agli avversari per le finestre in cui sono stati effettuati i cambi. Le cose non sono andate così, come spiegato da Max Dotto nel gruppo Facebook “Regolamento del giuoco del calcio e casistica”, in cui vengono analizzati tutti i casi che tendono a creare divergenze di vedute sul calcio dal punto di vista arbitrale.

Chiaro il suo punto di vista: “Come sempre c’è chi ha intenzione di informare da una parte e chi ha intenzione di raccogliere consensi e danaro grazie ai click. E, come sempre, la conoscenza fa capire quanto l’ignoranza venga sfruttata o sia diffusa. Gli ‘slot’ si chiamano ‘opportunità di sostituzione’. Il gioco tra il minuto 87 e il minuto 89 non è mai ripreso. Quindi si tratta di una sola opportunità di sostituzione. Scegliete sempre bene le fonti di informazione“.

Insomma, non esiste alcun caso sostituzioni in Slavia Praga-Roma, così come non ci sono possibilità che si assegni la vittoria a tavolino ai giallorossi per i cambi.

Continua a leggere su optimagazine.com