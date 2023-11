L’app Mediaworld potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per il prossimo Black Friday, di scena a fine novembre. Come è noto a tutti, in giorni di promozioni speciali come quelli già in atto, per accaparrarsi le occasioni migliori la tempestività gioca il suo ruolo fondamentale. Proprio l’applicazione della nota catena è progettata appositamente per essere funzionale e versatile in ogni momento.

Funzionamento

Nello spiegare le funzioni principali dell’app Mediaworld, capiremo esattamente il perché lo strumento può essere considerato particolarmente utile anche in vista del prossimo Black Friday del 24 novembre. Il tool è naturalmente del tutto gratuito e disponibile per i dispositivi Android sul Play Store e per gli iPhone e gli iPad su App Store Apple.

Al primo accesso dopo l’installazione, lo strumento chiede subito il consenso all’invio di notifiche e se autorizzate, queste garantiscono un’esperienza molto interattiva con il tool. Se l’applicazione è stata scaricata con lo scopo di effettuare acquisti su di essa, è fondamentale procedere anche alla registrazione di un nuovo account o all’accesso al proprio profilo con username e password magari già in uso. Il login risulta propedeutico agli acquisti, alla verifica dell’ordine e dei tempi di consegna e a molto altro ancora.

immancabile nell’app MediaWorld è la sezione principale Home. Questa restituisce molte offerte e promozioni in corso. Esplodendo il prodotto di proprio interesse, è possibile leggere la scheda prodotto con tutti i relativi dettagli di tipo hardware, le condizioni di vendita, naturalmente il prezzo, i tempi di spedizione e non solo. Ad esempio, esattamente come sul sito della catena di elettronica, anche in app è possibile ottenere le schede di confronto tra prodotti similari per una equa comparazione degli stessi.

Comodissima è la funzione di ricerca in app, rappresentata dalla semplice lente di ingrandimento. Attraverso la digitazione di parole chiave, si ottengono i risultati ricercati oppure (sempre nella stessa sezione) è possibile procedere al filtro per tipologie di prodotti. Nel menù principale dell’app Mediaworld non poteva di certo mancare in bella vista il collegamento al carrello per visualizzare le soluzioni in procinto di essere acquistate. Non manca all’appello neanche la sezione Preferiti (segnalata con l’icona del cuore): qui si ritrova quanto messo sotto osservazione dai clienti, potenzialmente pronto all’acquisto.

Spiegate le sue funzioni principali, in che modo l’app Mediaworld può tornare utile nel corso di tutto il lungo periodo del Black Friday, visto che tante promozioni sono già in corso? La prima cosa da dire è che il sistema di notifica già menzionato avverte l’utente della partenza di nuove promozioni in tempo reale. Gli alert consentono di essere costantemente aggiornati sul via a vendite speciali, ma anche sulla pubblicazione dei volantini e su tutte le iniziative commerciali messe in atto. Al fine di approfittare di tutti i benefici dei clienti abituali, va anche detto che in app è sempre disponibile la tessera MediaWorld Club (pure per accumulare punti).

In occasione del Black Friday, l’app MediaWorld risulterà abbastanza comoda anche nelle fase successive agli acquisti. Lo strumento per smartphone p molto comodo per verificare lo stato dei propri acquisti, i tempi di spedizione, eventualmente scaricare ricevute e fatture.

Usabilità

Si può dire senz’altro che l’app Mediaworld è senza fronzoli e spinge il clienti dritto al sodo, ossia alla vendita. Per iniziare, in termini di usabilità, l’applicazione presenta anche una modalità notte per chi preferisce lo schermo nero al posto di quello chiaro durante le navigazione. Per la massima sicurezza poi, l’accesso allo strumento è possibile attivando anche l’autenticazione via dati biometrici (ad esempio con l’impronta digitale o il riconoscimento facciale). Per finire, i metodi di pagamento accettati sono molteplici, sempre nel rispetto della massima sicurezza in tutte le fasi delle transazioni di acquisto.

