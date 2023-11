Tra il 29 e il 30 settembre 1975 due amiche, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, furono attirate con un inganno in una villa privata a San Felice Circeo, provincia di Latina, da tre giovani che, col pretesto di una festa, le stuprarono, torturarono. Una di loro, Rosaria, perse la vita in quella notte di violenta follia criminale.

Quella vicenda, passata alla storia come “Il massacro del Circeo” è diventata una miniserie in tre puntate, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie. “Circeo”, scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli, per la regia di Andrea Molaioli andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 14, il 21 e il 28 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne. La serie è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, Paramount Television International Studio e Paramount+.

In “Circeo” Greta Scarano è Teresa Capogrossi, personaggio di fantasia che rappresenta tutto l’universo femminile, avvocate, attiviste, che hanno sostenuto la superstite, Donatella Colasanti (interpretata da Ambrosia Caldarelli), contribuendo a dare una scossa epocale a tutto il movimento di emancipazione delle donne, che ha portato fino alla revisione della legge sulla violenza sessuale. A interpretare Rosaria Lopez è invece Adalgisa Manfrida.

La serie ‘Circeo’ nasce dalla convinzione che, per il servizio pubblico, la fiction sia il linguaggio attraverso cui raccontare temi, conflitti ed emergenze della contemporaneità. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction

