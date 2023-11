C’è un’importante novità prevista per la ricerca dei messaggi WhatsApp. Gli sviluppatori hanno lavorato ad una funzione specifica in app che consente di trovare anche note molto vecchie in chat, filtrandole per la loro data di pubblicazione. La funzione era già stata paparazzata per la versione web del servizio di messaggistica e pure per iOS e dunque per gli iPhone. Ora tocca agli Android ottenere la stessa funzione, grazie al pacchetto sperimentale per Android siglato come il 2.23.24.16.

L’anticipazione sull’ulteriore feature per WhatsApp proviene, ancora una volta, da WABetaInfo. Nell’immagine di apertura articolo è visibile, appunto, la nuova schermata della chat che include, in alto, anche un nuovo pulsante con il simbolo del calendario. Scegliendo questa opzione, si aprirà una scheda in cui si potrà selezionare uno specifico giorno di un mese qualsiasi. Dopo la scelta di una data specifica appunto, ecco che verranno restituiti a schermo solo i messaggi condivisi nel ristretto arco temporale preferito.

Soprattutto in chat molto piene di contenuti, la funzione appena indicata potrebbe fare la differenza e permettere a tanti di ritrovare messaggi importanti anche abbastanza datati. Il filtro per data restituisce i risultati in frazioni di secondo, dunque anche nel caso in cui non si ricordi esattamente la collocazione temporale di un messaggio, possono anche essere effettuati più tentativi velocissimi.

Come sempre per tutte le feature, anche la sperimentazione della nuova ricerca per data continuerà per diverso tempo. Difficilmente vedremo l’opzione in via definiva sui dispositivi Android prima della fine dell’anno o direttamente all’inizio dell’anno prossimo. La situazione per gli iPhone non dovrebbe essere dissimile, anche se gli specifici test erano già stati messi in evidenza in anticipo. Gli sviluppatori vorranno di certo essere sicuri del corretto funzionamento del filtro, prima di un rilascio definitivo e globale, di certo per evitare bug e problemi di qualsiasi tipo.

