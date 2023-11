Buonissima offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, dispositivo Apple che può essere acquistato ad un prezzo più conveniente rispetto al passato. Non è un iPhone di ultimissima generazione, ma questo iPhone 13 gode ancora di un comparto tecnico di livello e sicuramente vale la pena fare un pensierino con lo sconto proposto da Amazon. Approfondendo l’offerta si può notare come sia stato applicato uno sconto dell’11% sul prezzo precedente di 759 euro, arrivando quindi al costo attuale di 679 euro. C’è un risparmio interessante che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sull’acquisto.

Si avvicina il Black Friday 2023 per iPhone 13 su Amazon: prezzo in calo anche qui in Italia

Dunque, prezzo ancora allettante come la scorsa settimana. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB arriverà direttamente nelle vostre case. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e altro aspetto positivo è la possibilità di acquistare a rate grazie a Cofidis. Chi non ha modo di poter spendere l’intera cifra in un’unica volta, può lo stesso ambire all’acquisto di questo device attraverso il pagamento a rate.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Può quindi essere, a questo punto, interessante ricordare quali sono le caratteristiche tecniche che alimentano questo iPhone 13. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Dal punto di vista hardware spazio all’ottimo processore A15 Bionic per prestazioni fulminee. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Insomma un comparto tecnico di tutto rispetto che non può passare di certo in secondo piano.

