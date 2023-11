Realme è pronto a lanciare in Cina una nuova ammiraglia della serie GT: parliamo del Realme GT 5 Pro. Malgrado il produttore non abbia ancora svelato la data ufficiale di lancio del nuovo smartphone, ha già iniziato a condividere interessanti teaser, per il lancio ormai alle porte, che riguardano alcune specifiche principali del prossimo device. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Realme ha condiviso alcuni nuovi teaser sul noto sito di micro-blogging cinese Weibo per rivelare che il Realme GT 5 Pro sarà disponibile con un’opzione di memoria interna fino a 1TB con l’utilizzo di uno storage UFS 4.0; oltre a ciò, il Realme GT 5 Pro sarà anche dotato di un massimo di 24GB di RAM LPDDR5. L’azienda cinese afferma, inoltre, che la sua prossima ammiraglia segnerà una nuova era della fotografia grazie al teleobiettivo che renderà scatti eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, la società non ha rivelato le specifiche della fotocamera, ma ha confermato che il device sarà alimentato da una batteria dotata di supporto per la ricarica rapida da 240W con il SuperVOOC S. Tra l’altro, anche l’ultima ammiraglia dell’azienda, il Realme GT 3, supporta anche la ricarica rapida da 240W.

Malgrado ancora non sia stata rivelata la capacità, stando alle recenti fughe di notizie, il prossimo Realme GT 5 Pro probabilmente sarà dotato di una batteria da 5400mAh. Quanto al comparto fotografico, le ultime indiscrezioni sostengono che lo smartphone sfoggerà sul retro una fotocamera principale Sony Lytia LYT808 da 50 MP, un teleobiettivo Sony IMX890 da 50 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP; invece, per quanto concerne i selfie e le videochiamate, il prossimo smartphone della serie GT dovrebbe offrire una fotocamera frontale da 32 MP. Il display sarà un AMOLED curvo dotato di una risoluzione 1,5K.

