Cosa significherà avere a disposizione l’IA generativa sui Samsung Galaxy S24 nella vita di tutti i giorni? Oramai l’integrazione dell’intelligenza artificiale sui prossimi top di gamma è cosa più che mai certa: della rivoluzione in arrivo per i prodotti Samsung ne abbiamo avuto ulteriore conferma grazie alla presentazione (avvenuta nelle scorse ore) del modello linguistico IA appunto chiamato Gauss.

Il progetto pensato in primis per i Samsung Galaxy S24, ma poi anche per altri dispositivi, si chiama Galaxy AI. In pratica è l’esperienza che sfrutterà le capacità del già citato Gauss e di altri strumenti basati su cloud per rivoluzionare l’esperienza con il proprio telefono mobile per gli utenti. Esattamente come nel 2023 che volge al termine la ben nota ChatGPT di Open Ai ha aperto un panorama di possibilità infinito per facilitare i compiti di lavoro, di studio e non solo, per gli smartphone si preannuncia qualcosa di molto simile l’anno prossimo.

Tutte le funzionalità Ai presenti sul prossimo Samsung Galaxy S24 non sono ancora note ma, grazie alla recentissima presentazione di Gauss, sappiamo di certo che nel prossimo futuro gli utenti potranno contare su una feature incredibile denominata AI Live Translate Call. L’opzione trasformerà i telefoni in veri e propri traduttori simultanei, addirittura nella funzione di chiamata nativa dello smartphone. Ad esempio, senza più alcun timore, si potrà contattare una qualsiasi persona che parla un’altra lingua e conversare con quest’ultima nel proprio idioma, senza preoccuparsi di nulla. Sarà la feature AI appena menzionata a tradurre per noi le nostre parole e restituirci quanto riferito dal contato in italiano. L Le potenzialità anche solo di quest’unica novità sono infinite, considerando che lo stesso discorso si applica anche a tutte le comunicazioni scritte tra persone che non parlano la stessa lingua. Insomma, l’assaggio appena ottenuto lascia ben sperare per tutto quello che ci attende oramai tra circa due mesi, considerando il probabile lancio di metà gennaio della nuova serie.

