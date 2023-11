Ci sono alcuni potenziali problemi di Android 14 che oggi 9 novembre dobbiamo necessariamente prendere in considerazione. Si tratta di questioni generiche, ad oggi trapelate solo a proposito di alcuni modelli Pixel, ma non è possibile escludere al 100% che la medesima situazione si possa presentare anche coi vari Samsung Galaxy compatibili con il pacchetto software in questione. E così, dopo aver analizzato alcune novità emerse attraverso il suddetto upgrade, oggi occorre concentrarsi su potenziali prospettive a breve termine che vanno al di là dei Samsung Galaxy S23.

Ci sono potenziali problemi di Android 14 associabili anche ai Samsung Galaxy: le ultime notizie

Basti pensare al fatto che nelle scorse settimane, alcuni utenti in possesso di un device Pixel abbiano preso atto di non poter più utilizzare i propri telefoni dopo aver installato l’aggiornamento Android 14. Il tutto, a quanto pare, a causa di un bug che ha disabilitato l’accesso alla memoria interna, rendendo a conti fatti i telefoni inutilizzabili. Secondo le informazioni raccolte al momento, Google avrebbe già riconosciuto il problema, promettendo al pubblico interessato il rilascio di un aggiornamento correttivo.

A prescindere da questa presa di coscienza, è importante evidenziare che la correzione non si applichi ai dispositivi bloccati in un ciclo di avvio o che rimangono bloccati al messaggio “Pixel sta avviando…”. Allo stato attuale, non ci sono ragioni per pensare che i medesimi problemi di Android 14 possano essere riscontrati anche sui Samsung Galaxy, ma è chiaro che sarà necessario tenere gli occhi aperti. Ecco perché si consiglia a tutti di procedere con un backup prima di effettuare il download, in modo da evitare di perdere dati.

Prendete le giuste contromisure, dunque, in vista dei possibili problemi di Android 14 ai quali si potrebbe andare incontro a stretto giro.