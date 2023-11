Le Cose Cambiano è il titolo del nuovo album di Massimo Pericolo, che ha anche una data di uscita. Con questa release il rapper di Gallarate arriva al suo terzo step discografico due anni dopo Solo Tutto (2021) e dopo il freestyle Paparazzi pubblicato a sorpresa su YouTube. Cosa bolle in pentola?

Il nuovo album di Massimo Pericolo

Il 29 settembre Alessandro Vanetti – questo il nome di battesimo di Massimo Pericolo – ha rotto il silenzio sui social per parlare ai suoi fan del suo nuovo progetto che si colloca anche in un nuovo percorso. In un moto di sincerità il rapper ha parlato di un “grande cambiamento” che oggi lo fa sentire “profondamente diverso”.

Le sue parole:

“Ho cambiato gradualmente la mia visione del mondo e quindi anche il modo in cui vivo. Sono molto più concentrato, più lucido e più in pace”.

“Aspetteremo il 1° dicembre insieme”, ha infine dichiarato Massimo Pericolo che oggi, giovedì 9 novembre, dà un titolo al suo terzo disco: Le Cose Cambiano, come promesso due mesi fa, sarà fuori il 1° dicembre e non si esclude l’arrivo di un singolo che anticipi l’opera. Cosa aspettarci dal disco? “Niente stron*ate hippy comunque, non preoccupatevi”, rassicura il rapper.

Tracklist

Per annunciare il disco, Massimo Pericolo ha pubblicato un trailer che ci conclude con la tracklist che andremo ad ascoltare, con i nomi degli ospiti oscurati per non rovinare l’effetto sorpresa.

Le tracce:

01 Massimo Pericolo (intro)

02 Diluvio

03 Money Love

04 Straniero

05 Totoro 2

06 Ciao Frate

07 Fils De Pute

08 Senza Di Me

09 Come Aria

10 Le Cose Cambiano (LCC)

11 17 Anni (Skit)

12 Di Persona

13 Povero Stron*o

14 Insieme

15 Ancora Qua

16 Non Parlarmi (Outro)

Il 13 gennaio 2024, inoltre, Massimo Pericolo salirà per la prima volta sul palco del Forum di Assago.

Continua a leggere su optimagazine.com