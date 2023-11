C’è un messaggio di Fedez per Pietro Orlandi alla luce delle novità dal fronte parlamentare. È delle ultime ore la notizia dell’ok arrivato dal Senato alla legge che prevede l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta per indagare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Federico Lucia recentemente ha ospitato il fratello della cittadina vaticana scomparsa nel 1983 per registrare una puntata di Muschio Selvaggio che presto vedremo online.

Il messaggio di Fedez per Pietro Orlandi

Nelle storie Instagram, Fedez compare con la maglietta bianca che riporta l’effige di Emanuela Orlandi e la scritta: “Verità e giustizia per Emanuela Orlandi”.

Dal suo profilo menziona l’account di Pietro Orlandi, e dice: “È stata finalmente approvata la commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi”, poi la frecciatina: “… con grande dispiacere di Casini e Gasparri che sono sempre stati contrari”. “Avanti tutta, Pietro!”, scrive in sovrimpressione il rapper e imprenditore digitale, che coglie l’occasione per inviare un abbraccio al destinatario del suo messaggio.

La commissione parlamentare d’inchiesta è legge, cosa significa

La legge che istituisse una commissione parlamentare d’inchiesta per Emanuela Orlandi è stata fino ad oggi una delle più grandi aspirazioni della famiglia Orlandi con Pietro portavoce e dell’avvocata Laura Sgrò.

Un primo step è stato raggiunto a marzo con l’approvazione presso la Camera dei Deputati. La commissione sarà bicamerale 20 deputati e 20 senatori che si insedieranno entro la fine dell’anno. Lo scopo è fare luce su due casi importanti di scomparsa: quella della già citata Emanuela Orlandi di cui non si hanno più notizie dal 22 giugno 1983 e quella di Mirella Gregori, avvenuta il 7 maggio 1983.

Più volte i due casi sono stati posti in relazione, specialmente dopo le dichiarazioni di Marco Fassoni Accetti, ma fino ad ora non sono emersi elementi utili per provare un collegamento tra le due vicende.

